Pirelli fokussiert Ganzjahresreifenmarkt mit neuem Cinturato All Season SF2

Pirelli setzt die Erneuerung seiner Cinturato-Produktfamilie fort. Nachdem der italienische Hersteller bereits im vergangenen Jahr den Sommerreifen Cinturato P7 vorgestellt hatte, am Namenszusatz C2 und natürlich am Profil vom Vorgänger zu unterscheiden, soll rechzeitig zur kommenden Wintersaison der Cinturato Winter 2 auf den Markt kommen. Heute nun aber stellte der Hersteller seinen neuen Ganzjahresreifen vor, den Cinturato All Season SF2. Dieser komme jetzt in immerhin 65 Dimensionen zwischen 15 und 20 Zoll auf den europäischen Markt und zeichne sich etwa durch eine um 50 Prozent (!) verbesserte Laufleistung im Vergleich zu seinem Vorgänger aus. Der neue Cinturato All Season SF2, der Pirelli zufolge als „leisester Reifen von allen“ gelte, werde außerdem in Versionen mit Seal Inside, mit verstärkter Run-Flat-Seitenwand und auch als Elect-Reifen speziell für Elektroautos vermarktet; insgesamt ein Reifen mit sehr viel Potenzial in einem weiter stark wachsenden Markt, heißt es dazu aus Mailand. Die Details des neuen Pirelli-Ganzjahresreifen.

