„Ultrac Vorti+“ soll neue Maßstäbe in Sachen Kontrolle/Präzision setzen

Abgesehen von ihrem jüngst vorgestellten Pkw-Sommerreifen „Ultrac“ präsentiert die zum indischen Hersteller Apollo Tyres gehörende Marke Vredestein mit dem „Ultrac Vorti+“ noch eine weitere Neuheit. Dieser – so der Anbieter – „UHP-Sommerreifen der nächsten Generation“ soll neue Maßstäbe in Sachen Kontrolle und Präzision mit ihm bereifter Autos setzen. Das Upgrade des 2013 eingeführten „Ultrac Vorti“ wartet demnach mit einer für einen breiten Temperaturbereich ausgelegten Laufflächenmischung auf. Ihm wird eine hervorragende Bremsleistung auf nasser und trockener Fahrbahn bescheinigt in Kombination mit einem geringeren Kraftstoffverbrauch, einem präzisen und zuverlässigen Lenkverhalten sowie einer verlängerten Lebensdauer. Der Reifen soll bei alldem „jederzeit ein hohes Maß an Kontrolle“ bieten – selbst bei hohen Geschwindigkeiten. cm