Yokohamas neuer All-Season-Transporterreifen ist da

Yokohamas neuer Transporterreifen für den ganzjährigen Einsatz ist jetzt im deutschen Markt angekommen. Wie der japanische Reifenhersteller dazu jetzt berichtet, ist der BluEarth-Van All Season RY61 in den insgesamt 23 Dimensionen verfügbar, die im vergangenen Herbst angekündigt worden waren. Der 3PMSF-zertifizierte Reifen sei „eine aus vielerlei Hinsicht attraktive Alternative, mit der Wechselstrapazen vermieden werden können“, so der Hersteller. ab