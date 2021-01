Variorota: neues Universalrad für Werkstätten und Lackierereien

Seit etwa 20 Jahren betreibt Dirk Ihmer einen Felgenaufbereitungsbetrieb im Hunsrück. Da das professionelle Aufbereiten der Räder schon mal mehrere Tage in Anspruch nehmen kann, hat der Unternehmer sich gefragt, wo er in der Zwischenzeit das Fahrzeug hinstellt. „Denn bleibt es auf der Hebebühne, kann ich keine weiteren Aufträge annehmen“, so Dirk Ihmer. Seine Lösung: das Universalrad Variorota.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login