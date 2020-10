Yokohama Rubber führt neuen Van-Reifen für den ganzjährigen Einsatz ein

Nachdem Yokohama Rubber bereits vor zwei Jahren mit der Einführung des BluEarth-4S AW21 den Einstieg ins europäische Ganzjahresreifensegment vollzogen hat, legt der japanische Reifenhersteller jetzt nach. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, soll ab kommendem Frühjahr auch der BluEarth-Van All Season RY61 auf den hiesigen Markt kommen, und zwar in zunächst 23 Größen zwischen 225/55 R17C 104/102H bis 195/70 R15C 104/102T.

