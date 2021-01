Bridgestone-Verkaufsunterstützung „Test our best“ jetzt ganzjährig

Mit „Test our best“ setzt Bridgestone im Jubiläumsjahr seine Endverbraucheraktion zur Verkaufsunterstützung des Reifenhandels mit einer Neuheit um. Die bekannte Mechanik aus Reifenkauf, Test, Bewertung und Prämiensicherung geht in die zehnte Runde und wird 2021 nun erstmals ganzjährig angeboten. Käufer von vier Bridgestone-Pkw-, SUV-/4×4- oder Transporterreifen ab 16 Zoll – egal ob Sommer-, Winter- oder Ganzjahresreifen – können im Anschluss an ihren Kauf „attraktive Gutscheine“ erhalten, die bei zahlreichen Aktionspartnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz eingelöst werden können. „Mit dieser Verkaufsförderungsaktion verfolgt Bridgestone einen doppelten Mehrwert – für den Handel und die Endkunden“, heißt es dazu vonseiten der Deutschland-Niederlassung des japanischen Reifenherstellers. Die Wertgutscheine in Höhe von bis zu 40 Euro können bei Aktionspartnern wie Amazon, Aral/OMV oder Rewe eingelöst werden.

