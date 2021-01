Kratschmar kehrt Michelin den Rücken – Wechsel zur Motorpresse Stuttgart

Ende vergangenen Jahres hat Jens Kratschmar Michelin den Rücken gekehrt. Bei der deutschen Dependance des französischen Reifenherstellers bis dahin rund zwei Jahre in Verantwortung für die Produktkommunikation in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) in der Position als „Press Manager 4Wheel, 2Wheel, Motorsports, Lifestyle“, ist er zur Motorpresse Stuttgart gewechselt. Dort ist er nun als Onlineredakteur beschäftigt und arbeitet in dieser Funktion am auf Zweiradthemen ausgerichteten Webangebot des Verlages unter www.motorradonline.de. Zumal Kratschmar auch schon vor seinem Zwischenspiel bei Michelin als Journalist in Sachen Motorrad und Technik tätig gewesen ist – da jedoch für die nach Stellung eines Insolvenzantrages Anfang 2020 noch im selben Jahr aufgelöste Huber Verlag GmbH & Co. KG. christian.marx@reifenpresse.de