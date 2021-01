Thema beim digitalen Stammtisch: Mitgebrachte Ersatzteile der Kunden

Die Initiative Qualität ist Mehrwert ist in diesem Jahr mit dem digitalen Werkstattstammtisch gestartet. Hier kommen die unterschiedlichsten Themen auf den Tisch. Während es beim ersten virtuellen Treffen um Corona-Einschränkungen ging, soll es am zweiten Termin am 16. Februar 2021 um mitgebrachte Ersatzteile der Kunden gehen. Alle weiteren Infos und das Anmeldeformular gibt es unter qualitaet-ist-mehrwert.de/unternehmerstammtisch/. cs