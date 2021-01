Hyung Yung Kim wird neuer Fabrikchef von Hankook in Ungarn

Hankook ernennt Hyung Yun Kim (58) zum neuen Managing Director für seinen Produktionsstandort in Ungarn. Hyung Yun Kim ist seit 1991 für den Reifenhersteller tätig. Seit seinem Eintritt in das Unternehmen hatte er verschiedene leitende Funktionen inne. Zuletzt leitete er die Abteilung Produktionsplanung am globalen Firmensitz in Seoul/Korea.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



