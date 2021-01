Hankook überreicht Neuwagen an Gewinnerin der Winterreifenkampagne

Hankook hat unter den Teilnehmern der Winterreifenkampagne „Winterevo3lution“ die Gewinnerin des Hyundai i30N Performance 2.0 T-GDI ermittelt. Gabi Sonnenschein aus der Gemeinde Wilnsdorf erhielt ihren Kompaktsportwagen, der mit für die winterlichen Verhältnisse in Westeuropa entwickelten Winter I*Cept Evo 3 bereift ist, bei ihrem in Fehl-Ritzhausen ansässigen Händler Weber & Neufeld GmbH & Co.KG. Die Gewinnerin hatte hier die für die Teilnahme nötigen Reifen erworben. Zusätzlich zum Hauptgewinn kann die Fahrerin des auf Fahrspaß getrimmten neuen Hyundai am „Hyundai Driving Experience“-Fahrtraining 2021 teilnehmen. cs