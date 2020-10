Hankook startet Winterreifenkampagne mit Verlosung

Hankook startet mit einer „Winter Sales Promotion“ in die Umrüstsaison und unterstützt damit auch seine Handelspartner. Beim Kauf von Hankook-Winterreifen ab 16 Zoll bei einem von 2.000 teilnehmenden Hankook-Händlern erhalten Endverbraucher eine Montageprämie in Höhe von 20 Euro, wie sie bereits aus dem Sommer bekannt ist. Im Zuge der weiterhin anhaltenden COVID-19-Pandemie möchte Hankook außerdem denjenigen Personen entgegenkommen, die besonders dazu beitragen das öffentliche Leben weiter aufrecht zu halten: die „Helden des Alltags“. Diese haben zusätzlich die Möglichkeit, kleinere Reifenprofile (13 bis 15 Zoll) einzureichen und trotzdem die 20-Euro-Prämie in Anspruch zu nehmen. Beim Kauf von Reifen ab 16 Zoll verdoppelt sich die Prämie hier sogar auf 40 Euro. Hankook spendet zusätzlich für jeden eingelösten Montagegutschein fünf Euro an die gemeinnützigen Organisationen „Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e.V.“ und die „Bärenherz Stiftung“.

