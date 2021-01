BKT erneuert Partnerschaft mit Curling Canada

In Zusammenarbeit mit einem seiner kanadischen Vertriebspartner, OK Tire, erneuert Reifenhersteller BKT sein Sponsoring für alle von Curling Canada organisierten Wettbewerbe.

Die beiden Marken BKT und OK Tire werden in TV-Spots, rund um die Eisbahn, auf der Anzeigetafel, auf der Eisfläche und auf den Trikots der Spieler sowie auf Merchandisingartikeln für die Weltmeisterschaft der Herren 2021 zu sehen sein, die nach den beiden Hauptsponsoren BKT Tires & OK Tire World Men’s Curling Championship 2021 benannt wird und vom 3. bis 11. April im Markin MacPhail Centre im Canada Olympic Park von WinSport in Calgary als Teil der kürzlich angekündigten Hub-City-Serie von Curling Canada stattfindet. cs