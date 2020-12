Gerhard Mai in Ruhestand – Pneuhage-Runderneuerung unter neuer Verantwortung

Die Pneuhage-Unternehmensgruppe legt die Verantwortung für ihre Runderneuerung in Karlsruhe in neue Hände. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, gehe Gerhard Mai nach 35-jähriger Tätigkeit bei Pneuhage zum Ende dieses Jahres in den Ruhestand. Nur wenige Jahre nach seinem Eintritt ins Unternehmen 1984 übernahm Mai 2001 die Leitung des Karlsruher Runderneuerungsbetriebes am Standort der Pneuhage-Zentrale an der Rossweid, wo heute nach dem Michelin-eigenen Recamic‐Kaltverfahren runderneuert wird. In seine Zeit fiel auch die Produktion des Millionsten runderneuerten Lkw-Reifens am Standort.

