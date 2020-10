Pneuhage produziert millionsten Runderneuerten in Karlsruhe

Die Pneuhage-Gruppe betreibt deutschlandweit insgesamt fünf eigene Runderneuerungswerke. Darin produziert das Unternehmen jährlich rund 100.000 runderneuerte Lkw-Reifen. Das Team der Pneuhage Reifenerneuerungstechnik GmbH kann dabei am Standort Karlsruhe nun auf ein ganz besonderes Jubiläum blicken: Seit Inbetriebnahme des Werkes 1988 haben die Mitarbeiter dort eine Million runderneuerte Lkw‐Reifen produziert. Dadurch hat das Team gleichzeitig rund 40.000 Tonnen an Karkassen vor der Entsorgung bewahrt, während die für die runderneuerten Reifen verarbeiteten Laufstreifen aneinandergelegt eine Länge von rund 2.500 Kilometer haben. Gemeinsam mit dem zweiten Pneuhage‐Runderneuerungswerk, das 1993 in Nossen bei Dresden in Betrieb genommen wurde, haben die insgesamt jeweils rund 20 Mann starken Produktionsteams damit bereits rund 1,8 Millionen Reifen ein zweites oder gar drittes Mal auf die Straße gebracht.

