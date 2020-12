Trelleborg verkauft Industrie- und Büroimmobilie am Zentralenstandort

Die Trelleborg AB will eine Industrie- und Büroimmobilie an ihrem Hauptstandort im schwedischen Trelleborg verkaufen. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, nehme das Unternehmen damit 228,5 Millionen Schwedische Kronen (22 Millionen Euro) ein. Ein entsprechender Vertrag sei bereits mit der Stadt als Käufer geschlossen worden. ab