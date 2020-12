Vipal Machinery bietet seine Anlagen und Maschinen jetzt auch in Europa an

Nachdem Vipal Machinery vor gut vier Jahren in das Geschäft mit Anlagen und Maschinen für die Runderneuerung eingestiegen ist, hat das brasilianische Unternehmen nun auch den Sprung nach Europa geschafft. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, habe der spanische Runderneuerer Recauchutados Muralla SA jetzt in seinem Werk in Ávila den Vipal-Machinery-Extruder VOC 760 Cargo in Betrieb genommen. Remusa – wie das Unternehmen im Markt auftritt – ist damit der erste Runderneuerer in Europa, der eine von Vipal Machinery produzierte Anlage betreibt. Leandro Rigon, International Business Director bei Vipal Rubber, unterstrich dabei die Bedeutung, „einen wichtigen und wettbewerbsintensiven Markt wie Europa zu betreten“. ab