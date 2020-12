Premio-Tuning-Kalender 2021 jetzt erhältlich

Premio Tuning bringt die angesagten Fahrzeuge der Tuning-Community in Form eines Wandkalenders ins heimische Wohnzimmer. Mit zwölf Hinguckern zeigen Instagram-Follower der Tuningmarke ihre automobilen Schätze und „machen so Lust auf die neue Saison sowie Fahrzeugveredelung in all ihren Facetten“, heißt es aus dem Unternehmen.

„Mehr Tuning, mehr Szene“. Getreu diesem Motto hatte die Community im Spätsommer die Wahl. Aus insgesamt 80 Einsendungen wurden bei einem Voting auf dem Instagram-Account premio_tuning die attraktivsten Einsendungen gesucht. Rund 5.000 Follower beteiligten sich an der Abstimmung über die besten Motive. Zwölf Fahrzeuge fanden letztlich den Weg in den Kalender 2021. Dieser ist ab sofort bei Premio-Tuning-Händlern oder unter shop.premio-tuning.de erhältlich. cs