KTMs 890 Adventure ab Werk mit Avons „Trailrider“

In Sachen Erstausrüstungsbereifung setzt Avon Tyres seine Zusammenarbeit mit dem Motorradhersteller KTM fort. Denn dessen neue 890 Adventure rollt ab Werk auf dem „Trailrider“ der zu Cooper gehörenden britischen Reifenmarke. Bei der Nachfolgerin des 790er-Modells, das ebenfalls schon mit besagtem Avon-Profil bestückt wurde, wird der Reifen am Vorderrad in der Größe 90/90-21 verbaut und am Hinterrad in 150/70 R18. „Wir sind sehr stolz darauf, auf der neuen KTM 890 Adventure vertreten zu sein. Es war eine Freude, in den letzten Jahren mit KTM zu arbeiten, und die 890 ist ein weiterer wichtiger Schritt auf unserem gemeinsamen Weg. Wir können es kaum erwarten, das Motorrad im Jahr 2021 in Aktion zu sehen – auf und abseits der Straße“, sagt René Delonge, verantwortlich für den Bereich Global OE Sales bei Avon Tyres. cm

