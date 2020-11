Vipal Rubber nimmt neue Fabrik in Argentinien in Betrieb

Vipal Rubber hat eine neue Fabrik in Argentinien in Betrieb genommen. Das brasilianische Unternehmen will in der Stadt Perez (Bundesstaat Santa Fe) monatlich rund 1.000 Tonnen Runderneuerungsmaterialien produzieren, wobei 60 Prozent davon Kaltlaufstreifen sein sollen. Die Fabrik, in die Vipal Rubber rund 20 Millionen US-Dollar investiert hat, soll den Markt in Argentinien und in unmittelbaren Nachbarländern bedienen. Dementsprechend befindet sich am Werk auch ein Logistikzentrum. Insgesamt kann Vipal Rubber einer Mitteilung zufolge monatlich rund 19.000 Tonnen Gummimischungen in seinen Werken produzieren. ab