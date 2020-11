Pirelli rüstet den neuen Ford F-150 mit Scorpion ATR aus

Pirelli hat einen maßgeschneiderten Scorpion-ATR-Reifen für den neuen Ford F-150 entwickelt. Der Pick-up-Truck gehört zur F-Serie, dem seit 38 Jahren meistverkauften Fahrzeug in den USA, das in seiner neuen Version auch hierzulande dieser Tage in den Markt kommt. Der Scorpion ATR, der für den Ford F-150 adaptiert wurde, ist in zwei Größen erhältlich: in 275/60 R20 und 265/70 R17. Auch in der Ford-Version ist der als Sommerreifen klassifizierte Scorpion ATR mit dem M+S-Symbol gekennzeichnet. Dies sei „in Übereinstimmung mit der Perfect-Fit-Philosophie“ des Reifenherstellers und „den von Ford geforderten spezifischen Merkmalen“ geschehen. Der Scorpion ATR verfügt allerdings nicht über eine Schneeflockenkennung, gilt in Deutschland also nicht als Winterreifen. ab