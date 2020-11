Montblanc und Pirelli stellen limitierten Trolley auf P-Zero-Reifen

Rollenkoffer benötigen – eben Rollen. Montblanc und Pirelli haben erneut eine Reisegepäcklinie in limitierter Auflage vorgestellt, „ausgestattet mit Pirelli-Minireifen mit maßgeschneiderter Gummimischung auf der Basis des P-Zero-Rennreifens“ inklusive Profildesign, heißt es dazu in einer Mitteilung. Der Trolley sei für all jene kreiert worden, „die Reisegepäck mit Stil suchen und Hochleistung lieben“. ab