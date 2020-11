Lewis Hamilton stellt sich mit Michael Schumacher auf eine Stufe

Formel-1-Seriensieger Lewis Hamilton gewann gestern auch das Rennen in der Türkei und sicherte sich damit drei Rennen vor dem Ende der Saison bereits seinen siebten Weltmeistertitel. Damit zieht der Mercedes-Pilot mit dem bisherigen Rekordweltmeister Michael Schumacher gleich. „Wir gratulieren Lewis Hamilton zu einem unglaublichen siebten Weltmeistertitel, der vom sechsten Startplatz in echtem Stil errungen wurde“, kommentierte Mario Isola, beim Reifenausstatter Pirelli Head of F1 and Car Racing, den Großen Preis der Türkei. „Der brillante Umgang mit seinen Reifen war für seinen Platz in der Geschichte von größter Bedeutung.“ ab