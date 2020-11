Road Classic: Michelin bringt neuen Motorradreifen auf den Markt

Michelin will mit seinen Zweiradreifen Road Classic die authentische Retro-Optik mit dem Anspruch an moderne Reifentechnologie verbinden. Dafür sei der Nachfolger des Pilot Activ von Grund auf neu konstruiert worden und soll die Vorteile des Diagonal-Gürtel-Aufbaus mit denen einer hochentwickelten Gummimischung mit einem sehr hohen Anteil an Silica kombinieren.

