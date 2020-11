DTM-Champion: René Rast holt dritten Titel mit Hankook-Rennreifen

René Rast hat beim Finale in Hockenheim seinen dritten DTM-Titel eingefahren. Mit einem zweiten Platz am Sonnabend und dem Sieg im finalen Lauf am Sonntag sicherte sich der Audi-Pilot mit Hankook-Rennreifen den dritten Gesamtsieg bei der internationalen Tourenwagenserie. Damit schloss der 34-Jährige zu Klaus Ludwig auf, der ebenfalls dreimal gewann.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login