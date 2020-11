H&R liefert Sportfedern für das BMW M8 Coupé

Das BMW M8 Coupé: in der Competition-Version 625 PS, Sprint von Null auf Hundert in 3,2 Sekunden. Und erst bei 305 km/h endet der Vortrieb. Die M Company weiß, was ihre Kunden wollen. „Wie auch die H&R-Ingenieure, die mit den jetzt lieferbaren Sportfedern den Fahrzeugschwerpunkt des Boliden um 20 Millimeter an beiden Achsen absenken. Das reduziert die Seitenneigung in schnell gefahrenen Kurven, das Einlenkverhalten wird noch etwas direkter“, heißt es dazu in einer Mitteilung des Fahrwerksspezialisten. „Und es schaut gut aus, betont den Charakter des bayrischen Ausnahmesportlers.“ Dennoch blieben Fahrkomfort und Zuladung auf Serienniveau, versprechen die Lennestädter weiter. Mit den optional erhältlichen sogenannten TRAK+-Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium ließen sich derweil Serien- wie Nachrüsträdern millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten und „sorgen für den perfekten Radstand.“ ab