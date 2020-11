Marangoni wird Hauptsponsor des Recircle Awards

Marangoni wird offizieller Hauptsponsor des ersten Recircle Awards. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, sollen mit dem Preis nachhaltige Innovationen, Produktionsprozesse, Management und Dienstleistungen in der Reifenrunderneuerungs- und Recyclingindustrie gewürdigt werden. Ursprünglich hatten die Initiatoren den Preis im Rahmen der Autopromotec 2021 in Bologna verleihen wollen, die allerdings ins Jahr 2022 verschoben wurde. Die Gewinner der ersten Recircle Awards werden nun am 15. März 2021 bekannt gegeben, gefolgt von Präsentationen bei führenden Veranstaltungen der Reifenindustrie, – sowohl physisch als auch virtuell –, die im weiteren Verlauf des Jahres weltweit vorgesehen sind. Der Recircle Award werde in Kooperation mit Valebridge Media Services aufgelegt, dem britischen Fachverlag, in dem die Zeitschriften Retreading Business und Tire and Rubber Recycling erscheinen, heißt es dazu weiter. ab