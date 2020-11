Kumho Tyre sponsort BSC Young Boys

Kumho Tyre ist neuer Silber-Partner des Berner Sport Clubs „Young Boys“. Der amtierende Schweizer Meister und der koreanische Reifenhersteller unterzeichneten einen mehrjährigen Vertrag, der Kumho unter anderem LED-Bandenwerbung bei sämtlichen Heimspielen in der Schweizer Super League, VIP-Kartenkontingente sowie zahlreiche weitere Logo-Präsenzen garantiert.

Als offizieller Silber-Partner erhält der Reifenhersteller bei allen Heimspielen der Schweizer Super League eine umfangreiche Präsenz auf der digitalen Bande im Wankdorfstadion. Das Logo des Reifenherstellers wird zudem ab sofort auf den Partnerboards im Stadion sowie den beiden Clubmagazinen YB MAG und YBusiness erscheinen, im YBusiness Magazin wurden zusätzliche Anzeigenkontingente vereinbart. VIP-Hospitality-Kontingente, das Recht auf die Nutzung eines Kooperationslogos sowie eine umfangreiche Einbindung in die Club Media Aktivitäten runden das Sponsoring-Paket ab. Das Unternehmen erhofft sich dadurch, die Markenbekanntheit in der Schweiz „deutlich zu steigern und damit die Swiss Automotive Group (SAG), unseren Exklusivimporteur in der Schweiz, bei der Vermarktung unserer Reifen wirkungsvoll zu unterstützen“. cs