Earthmax SR 468: der neue Riesenreifen von BKT für Muldenkipper

BKT will seine Produktpalette erweitern. Neu im Programm des indischen Reifenherstellers ist ein Prototyp vom Muldenkipperreifen Earthmax SR 468. Er wird in der Dimension 40.00 R57 produziert und soll in den kommenden Monaten von Ingenieuren getestet werden. Es sei der größte jemals von BKT hergestellte Reifen und reihe sich in die Produkte der Earthmax-Familie ein. Das herausragende Merkmal des Pneus sei das spezielle Profildesign und die Mischung, die entwickelt wurde, um die Wärmeentwicklung zu begrenzen. Die Tiefe des Profils sorge für extreme Widerstandsfähigkeit unter schwierigsten Bedingungen. cs