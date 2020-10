Nach Knapp 30 Jahren bei Pirelli: Stefan Küster jetzt in Kumho-Diensten

Die Kumho Tire Europe GmbH mit Sitz in Offenbach am Main hat seit Kurzem einen neuen Market Intelligence Manager. Direkt nach dem Abschluss seines Maschinenbaustudiums als Diplom-Ingenieur beinahe drei Jahrzehnte bis Ende 2019 in Diensten von Pirelli unter anderem als Reifenentwickler/-tester und Manager in der Testabteilung sowie zuletzt auch Kommunikationsschnittstelle der italienschen Marke zur Technikpresse hat Stefan Küster mit der entsprechenden Position insofern nun eine ähnliche Aufgabe bei der hiesigen Dependance des südkoreanischen Reifenherstellers übernommen. Denn in besagter Funktion als Market Intelligence Manager soll er dort offenbar ebenfalls für Journalisten und Verbraucherorganisationen als Anlaufstelle fungieren, wenn es um Dinge rund um das Thema Reifentests geht. christian.marx@reifenpresse.de