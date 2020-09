Seweryn Gawronski: Ein Tüftler im Bereich Reifenlogistik

Seit 27 Jahren gibt es die Gawronski GmbH. Und sie ist nicht mehr aus der Reifenlogistik wegzudenken. Jeder kennt zumindest die blauen Goodyear-Reifenpaletten. Aber das Unternehmen produziert eine große Bandbreite an Produkten rund um das Thema Reifen: Waren es erst nur Paletten wurde in der nächsten Stufe eine Förderbandserie für das Entladen und Beladen von Lkw entwickelt. Heute verfügt diese Serie bereits über die Möglichkeit, eingehende Waren zu scannen. Zudem gibt es Palettierroboter, welche die Ware am Bandende automatisch auf Paletten stapeln.

