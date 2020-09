RDKS-Schulung: Zusatztermine bei TyreSystem

Seit zwei Jahren bietet die RSU GmbH, welche Betreiber von tyresystem.de ist, markenunabhängige Schulungen rund um das Thema Reifendruckkontrollsysteme an. Auch in diesem Jahr waren die ersten beiden Schulungstermine im Herbst innerhalb weniger Tage ausgebucht. Jetzt fügte das mittelständische Unternehmen noch zwei weitere Schulungstage in Ulm hinzu, um der großen Nachfrage nachzukommen.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



