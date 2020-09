Kwit-Fit steht zum Verkauf – „Strategische Optionen“ für 750 Standorte

Wie unsere britische Schwesterzeitschrift TYRES & ACCESSORIES berichtet, steht Kwik-Fit zum Verkauf. Kwik-Fit ist die mit Abstand größte Werkstatt- und Reifenhandelskette in Großbritannien mit 750 Standorten. Die ursprüngliche Information zu einem möglichen Verkauf der 1971 von Sir Tom Farmer gegründeten Kette brachte Sky News, wo ein nahender Verkauf Insidern zufolge als „sehr wahrscheinlich“ bezeichnet wurde. Der TV-Sender hatte gemeldet, der japanische Kwik-Fit-Eigentümer Itochu habe Experten der Investmentbank Nomura beauftragt, „strategische Optionen“ für die Zukunft von Kwik-Fit aufzuzeigen. Die European Tyre Enterprises Ltd. (ETEL) – die europäische Holdinggesellschaft, die sowohl die Anteile an Kwik-Fit hält wie auch die des ebenfalls zu Itochu gehörenden Reifengroßhändlers Stapleton‘s Tyre Services – sowie Kwik-Fit selbst wollten die Meldungen auf unsere Nachfrage hin nicht kommentieren. Sir Tom Farmer hatte Kwik-Fit 1999 für eine Milliarde Pfund an Ford verkauft. Danach hatte die Kette mehrfach den Eigentümer gewechselt. Itochu hatte Kwik-Fit dann vor neun Jahren gekauft. Zu möglichen Käufern gibt es hingegen keinerlei fundierte Aussagen, lediglich Vermutungen. Diese sehen indes Bridgestone ganz oben auf einer kurzen Liste potenzieller Interessenten, hatte der japanische Hersteller doch bei den beiden letzten Kwik-Fit-Verkäufen jeweils mitgeboten. ab