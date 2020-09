Pneuhage Stiftung fördert mit 13.000 Euro soziales Kompetenz- und Bewerbungstraining

Mit Beginn des neuen Schuljahres startet die nächste Förderrunde der gemeinnützigen Pneuhage Stiftung für Aus- und Weiterbildung. Mit einer Summe von 13.000 Euro unterstützt sie im sechzehnten Jahr in Folge ein soziales Kompetenztraining an Schulen im Raum Karlsruhe. Der für das Schuljahr 2020/2021 ausgeschüttete Betrag erhöht die Gesamtsumme der bisher in diesem Bereich durchgeführten Projekte auf 178.000 Euro.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login