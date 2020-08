Maxam Tire nimmt Vollgummireifenfabrik in Vietnam in Betrieb

Maxam Tire intensiviert mit der Eröffnung einer neuen Reifenfabrik zur Herstellung von Vollgummireifen sein Engagement im Segment der Industriereifen. Wie das zur chinesischen Sailun Group gehörende Unternehmen mitteilt, zähle die neue Produktionsstätte weltweit zu den modernsten ihrer Art und bringe Maxam „durch führende Technologien und automatisiertes Equipment an die Spitze des Vollgummireifenmarktes“, wie dazu Troy Kline sagt, President von Maxam Tire North America. Nach der jetzt in Betrieb genommenen ersten Entwicklungsphase des Fabrikneubaus ziehe man weitere Expansionsschritte in Erwägung. Die neue Fabrik ist in Vietnam angesiedelt. ab