Vereinzelt noch freie Plätze bei den BRV-Landwirtschaftsreifentrainings im September

Für seine beiden in Zusammenarbeit mit der Bohnenkamp AG ausgerichteten Grundlagentrainings „Reifen und Räder in der Landwirtschaft“ und „Reifenmontage in der Landwirtschaft“ im Herbst meldet der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk e.V. (BRV) noch vereinzelte freie Plätze. Wer sich für ersteren Kurs am 16./17. September in Landshut anmelden möchte, kann dies insofern noch bis zum 2. September tun. Für die andere Schulung am 30. September und 1. Oktober in Osnabrück ist am 9. September Anmeldeschluss. cm