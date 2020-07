Leserwahl: Michelin und Euromaster erneut als Best Brand der Nutzfahrzeugprofis gekürt

Die Leser der Fachmagazine Lastauto Omnibus, Trans aktuell und Fernfahrer haben in Kooperation mit der Expertenorganisation Dekra bereits zum elften Mal in Folge Euromaster zu ihrer Best Brand in der Kategorie Reifenservice gewählt. Euromaster-Geschäftsführer Dr. David Gabrysch: „Wir sind stolz und voller Freude, dass wir den begehrten Preis wieder gewonnen haben. Vielen Dank an alle, die uns gewählt haben. Wir versprechen allen Nutzfahrzeugprofis, ihnen auch zukünftig rund um die Uhr zur Seite zur stehen und sie immer zu unterstützen, damit sie ihr Geschäft erfolgreich führen können.“ In der Kategorie Reifen konnte indes ebenfalls Michelin die Leser des ETM-Verlags erneut mit Leistungsfähigkeit überzeugen und erhielt dafür den Award. Der Award des Stuttgarter ETM-Verlags gehört in der deutschen Nutzfahrzeugbranche zu den wichtigsten Auszeichnungen. Seit mehr als 20 Jahren wählen rund 12.000 Experten der Branche aus 25 Kategorien ihre Lieblingsmarken. ab