Onlineumfrage auf Goodyear-Website

Wer derzeit den deutschen Goodyear-Webseiten einen Besuch abstattet, kann bei der Gelegenheit an einer kurzen Onlineumfrage teilnehmen. Gestellt werden dabei lediglich zwei Fragen jeweils mit ja oder nein als mögliche Antwortoptionen. Zum einen geht es darum, ob Nutzer des Internetangebotes ihre Reifengröße – also Breite, Höhe bzw. Querschnittsverhältnis und den Felgendurchmesser – kennen, und zum anderen wird gefragt, ob sie zusätzlich auch noch den Last- und Geschwindigkeitsindex ihrer Bereifung wissen. Die Antworten darauf sind dem Anbieter demnach „sehr wichtig“, wie es beim Dank im Falle einer Teilnahme heißt. christian.marx@reifenpresse.de