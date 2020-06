Ab morgen ReifenDirekt-Rabattaktion – bundesweit 8.700 Montagepartner

Angesichts der bedingt durch die Corona-Pandemie abgesagten Fußballeuropameisterschaft, die jetzt eigentlich ja in vollem Gange wäre, lässt Delticom in seinem Endverbrauchershop unter www.reifendirekt.de zumindest die Reifen rollen. Soll heißen: Ab morgen (16. Juni) und bis zum 26. Juni gewährt der Anbieter eigenen Worten zufolge einen fünfprozentigen Aktionsrabatt auf das gesamte Sortiment. Um in dessen Genuss zu kommen, ist während des Bestellprozesses demnach lediglich der Rabattcode RDDEEM0620 einzugeben. „Die Fußball-EM fällt zwar aus, aber wir möchten unseren Kunden in dieser Zeit etwas schenken und haben deshalb den Aktionsrabatt initiiert“, erklärt Maren Höfler von ReifenDirekt. Wie es weiter heißt, gehöre das Runde in den Warenkorb. „Mit dem RuDi-Rabatt erst Recht“, wie mit Blick auf das RuDi getaufte ReifenDirekt-Maskottchen noch ergänzt wird. Laut Höfler lasse man Kunden nach einem Reifenkauf jedoch nicht alleine, sondern ermögliche ihnen die professionelle Rädermontage dank zahlreicher diesbezüglich mit dem Anbieter zusammenarbeitender Servicewerkstätten. In diesem Zusammenhang spricht der Internetreifenhändler von deutschlandweit aktuell 8.700 Montagepartnern. cm