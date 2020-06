Zwei Klassiker: Borbet B und VW Golf VII GTI

In 7. Generation ist der VW Golf zur Bestform aufgelaufen. So wie auch das B-Rad von Borbet. Es ist seit 1989 ein Klassiker und strahlt jetzt im modernen Design. Das Aluminiumrad sei jetzt auch für den sportlichen Wolfsburger in 8,5×19 Zoll in den kultigen Farben „Black rim polished“, „Black rim red“, „Gold rim polished“ und „Silver rim polished“ der ideale Begleiter. Die neue Tuning-Ikone ist ab sofort für viele aktuelle und ältere Fahrzeuge freigegeben, um frei nach dem Motto „Echte Klassiker bekennen Farbe und Stil“ viele neue Fans zu begeistern. cs