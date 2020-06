Mann stirbt, nachdem er von Lkw-Rad getroffen wird

Auf einen Rastplatz an der A6 bei St. Leon-Rot ist es am Montag zu einem tragischen Unfall gekommen. Von einem auf der A6 fahrenden Lkws löste sich ein Rad und rollte quer über die Fahrbahn auf den Parkplatz Bucheneck. Hier erwischte es einen Fahrer eines Autotransporters am Kopf. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. cs

