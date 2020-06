Neue Reifenlabel-Verordnung 2020/740 jetzt im EU-Amtsblatt erschienen

Die Europäische Union gibt sich bekanntlich ein neues Reifenlabel, wie die NEUE REIFENZEITUNG in den vergangenen Monaten immer wieder berichtet hat. Nun wird’s offiziell: Mit der Veröffentlichung der neuen Verordnung im Amtsblatt der Europäischen Union am vergangenen Freitag kann der Rechtsakt wie geplant zum 1. Mai 2021 seine volle Gültigkeit erlangen; die neue Verordnung (EU) 2020/740 des Europäischen Parlaments und des Rates „über die Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und andere Parameter, zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/1369 und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1222/2009“ tritt bereits am 20. Juni dieses Jahres formell in Kraft, gilt aber erst ab dem kommenden Mai. ab

Den kompletten Verordnungstext können Sie hier nachlesen (PDF).