Fredy Barth vertreibt Hankook-Rennreifen in der Schweiz

Rennfahrer und Eventorganisator Fredy Barth übernimmt den Import und Vertrieb von Hankook-Competition-Rennreifen für die Schweiz. Die Reifen könnten bei den Trackdays oder aber direkt bezogen werden. Ein Logistikpartner könne bis 10 Uhr bestellte und gelagerte Reifen in der Deutschschweiz am Tag der Bestellung und in der übrigen Schweiz innerhalb von 24 Stunden ausliefern. Kontakt unter https://fredybarth.ch. cs