Hankook unterliegt im Rechtsstreit um seinen Unternehmensnamen

Erneut ist Hankook Tire wegen einer juristischen Auseinandersetzung in die Schlagzeilen seines Heimatlandes geraten. Nachdem Cho Hyun-Bum, President und CEO von Hankook Tire & Technology sowie President und COO der Holdinggesellschaft Hankook Technology Group (vormals: Hankook Tire Worldwide) sowie Cho Hyun-Shick, Vice Chairman und CEO der Hankook Technology Group, erst vor wenigen Wochen wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit und Veruntreuung zu Bewährungsstrafen verurteilt wurden, hat jetzt ein Bezirksgericht in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul erlassen, dass das Unternehmen seinen erst im vergangenen Mai angenommenen Namen der Holdinggesellschaft wieder ändern muss. Geklagt hatte der Automobilzulieferer Hankook Technology, der mit der Hankook Technology Group, also dem Reifenhersteller, in keinerlei rechtlicher Beziehung stehe, wie es dazu lokalen Medienberichten zufolge heißt. Hankook Technology produziert Unterhaltungssysteme für Autos und Solarpaneele, Reifen und artverwandte Produkte und Dienstleistungen gehören nicht zum Sortiment des 1997 gegründeten Unternehmens. Die Vorwürfe des Klägers wiegen unterdessen schwer.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login