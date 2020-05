Auch das EU-Parlament stimmt dem neuen Reifenlabel zu

Im vergangenen Herbst hatte sich der europäische Gesetzgeber – also das Europäische Parlament sowie der Rat der Europäischen Union – grundsätzlich auf ein neues EU-Reifenlabel verständigt, wie die NEUE REIFENZEITUNG bereits umfassend berichtet hatte. Nachdem Ende Februar im formellen legislativen Verfahren der Rat als Vertretung der 27 EU-Mitgliedstaaten (jetzt ohne Großbritannien) der neuen Verordnung bereits zugestimmt hatte, ist gestern auch erwartungsgemäß das Europäische Parlament diesem Beispiel in zweiter Lesung gefolgt. Die Verordnung muss nun nur noch formell vom Rat verabschiedet werden, sodass sie dann ab dem 1. Mai 2021 anwendbar ist. Die neue Verordnung über die Kennzeichnung von Reifen wird die Reifenkennzeichnungsverordnung von 2009 aufheben und ersetzen, sobald sie in Kraft tritt. ab