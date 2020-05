Interviewvideo zum 65-jährigen Kurz-Firmenjubiläum bei YouTube zu sehen

Unlängst haben der Kurz Karkassenhandel und mit ihm Gründer Karl Kurz das 65-jährige Firmenjubiläum feiern können. „Ich bin tief beeindruckt und war auch sehr gerührt, wer alles an mich gedacht hat und wie viel Mühe sich die Menschen gemacht haben, mir persönlich und natürlich auch dem Unternehmen zu gratulieren“, freut sich Kurz über die zahlreichen Glückwünsche zu dem Jubiläum. „Es hat mich sehr gefreut, in meinem hohen Alter so viel Anerkennung zu erfahren. Das macht mich stolz und dankbar“, wie er noch ergänzt. Anlässlich dessen ist auf der YouTube-Plattform auch ein Interviewvideo mit ihm veröffentlicht worden. In dem knapp 14-minütigen Streifen erklärt Karl Kurz unter anderem, was ihn damals zu Gründung des Unternehmens bewogen hat, wie die Selbstständigkeit sein privates Leben beeinflusst hat und Anderes mehr. cm