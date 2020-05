Hankook bieten „Alltagshelden“ eine Reifenmontage-Prämie

Hankook startet parallel zu seiner aktuellen Reifenpromotion-Kampagne beim Kauf von Hankook-Reifen eine zusätzliche sogenannte „Heldenprämie“. In ganz Deutschland haben bereits über 2.100 Händler, wie zum Beispiel die Hankook Masters Partner, die Möglichkeit, jedem Kunden beim Kauf eines Sommerreifensatzes eine Montageprämie des Reifenherstellers anzubieten. Der Zuschuss der Prämie richte sich in der parallel laufenden Aktion nun „speziell an die Helden des Alltags, die in der aktuellen Zeit einen besonderen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Berücksichtigt für diese Aktion würden Mediziner, Laborfachkräfte und Pflegepersonal, Taxi-, Bus- und Lkw-Fahrer, Post- und Paketdienstmitarbeiter, Polizisten und Feuerwehrleute, Mitarbeiter von Lebensmittel- und Drogeriemärkten, Kindergärten/Kitas sowie Müllentsorger und Reinigungskräfte.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login