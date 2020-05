Hankook startet spezielle Kampagne und unterstützt Alltagshelden

Hankook unterstützt mit einer neuen Aktivität die soziale Arbeit von gemeinnützigen Organisationen in Deutschland, „die insbesondere in dieser herausfordernden Zeit einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten“ und erweitert damit sein „langjähriges mildtätiges Engagement“, schreibt der Hersteller in einer Mitteilung. Hierzu entwickelte das Unternehmen eine spezielle Kampagne für Alltagshelden nach dem bereits bekannten Motto „Hankook hilft!“. Die bundesweite Aktion startete am 4. Mai. Bis zum 31. Mai, also rund einen Monat lang, haben nun die Teilnehmer die Möglichkeit bei einer Abstimmung auf einer eigens dafür eingerichteten Microsite im Internet unter (www.hankook-hilft.de) die Spendensumme für eines der drei Projekte mitzubestimmen.

