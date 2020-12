Tractor-of-the-Year-Preis wurde vergeben

Kürzlich wurden die Preise an die Gewinner des Wettbewerbs Tractor of the Year (TOTY) 2020 vergeben. Der Trecker des Jahres wurde der Massey Ferguson 8 S.265. Hauptsponsor der Veranstaltung ist seit diesem Jahr und noch bis 2024 der Reifenhersteller BKT. Die Partnerschaft zwischen dem Award und dem indischen Unternehmen ist laut Angaben des Reifenherstellers mit dem Ziel entstanden, „Wissen und Expertise im Bereich der landwirtschaftlichen Mechanisierung zu verbreiten“. Die drei weiteren Kategorien der Auszeichnung gingen an folgende drei Modelle: Best Utility an Valtra G 135, Best of Specialized an Fendt 211 V Vario und Sustainable TOTY an Claas Axion 960 Cemos. cs