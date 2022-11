Tractor of the Year: BKT bleibt bis 2024 Hauptsponsor

Bereits im dritten Jahr in Folge sponsort der indische Reifenhersteller BKT die Veranstaltung „Traktor of the Year“. Hier werden die innovativsten Traktoren auf dem europäischen Markt ausgezeichnet. Vier Traktoren bekamen jetzt auf der Landmaschinenmesse EIMA einen Preis verliehen. Der Fendt 728 Vario wurde Tractor of the Year 2023. Der McCormick X6.414 P6-Drive wurde in der Kategorie „Best Utility“ ausgezeichnet, das New Holland Modell T4.120 F bekam die Auszeichnung in der Kategorie „Best of Specialized“ und der JBC Fastrac 4220 iCon in der Kategorie „Sustainable TotY“. BKT wird dem Wettbewerb als Hauptsponsor bis 2024 erhalten bleiben. cs