Mr. Tuning Stefan Klein: „Ich hatte keine Zeit für Lindenstraße“

Dat und Wat. Stefan Klein kann seinen Geburtsort Duisburg nicht verhehlen. Will er auch nicht. Und genau wie der Ruhrpottslang ist auch er: direkt. Er sagt, was er denkt, und das bringt ihm nicht immer positives Feedback. Die Arbeit in verschiedenen Tuningschmieden, im Filmautoausbau und bei Goodyear brachten ihm den Namen Mr . Tuning ein. Seit 2019 ist Stefan Klein geschäftsführender Gesellschafter bei der Wheelscompany in Sottrum.

